Самозанятых обязали указывать в рекламе сведения о себе при онлайн-продажах, россияне смогут отправлять переводы на свои счета в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц и другие события 17 июля.

Переводы me-to-me без комиссии до 30 млн рублей, сведения о самозанятых при онлайн-продажах: главное 17 июля