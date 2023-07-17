Переводы me-to-me без комиссии до 30 млн рублей, сведения о самозанятых при онлайн-продажах: главное 17 июля

Карина Пардаева
Самозанятых обязали указывать в рекламе сведения о себе при онлайн-продажах, россияне смогут отправлять переводы на свои счета в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц и другие события 17 июля.
Переводы me-to-me без комиссии до 30 млн рублей, сведения о самозанятых при онлайн-продажах: главное 17 июляКарина Пардаева
Финансы
- Россияне смогут отправлять переводы на свои счета в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц. Ранее предполагалось установить порог на уровне 1,4 млн.
Бизнес
- Возвращение из-за рубежа части собственников и потенциальных жильцов высокобюджетных арендных квартир привело к снижению предложения на рынке на 20–30%, узнал «Ъ».
- Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества.
- Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, а в смарт-часах — 63%, пишет «Коммерсантъ».
- Самозанятых обязали указывать в рекламе сведения о себе при онлайн-продажах. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Транспорт
- Производители легковых электромобилей в России «Моторинвест», «Москвич» и «Автотор» намерены выпускать и зарядные станции.
Фото на обложке: Unsplash
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