Россияне смогут отправлять переводы на свои счета в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц. Лимит стал одним из основных поправок в законопроекте ко второму чтению, ранее предполагалось установить порог на уровне 1,4 млн. Проект разослали участникам рынка, в профильном комитете Госдумы его планируется обсудить 17 июля, узнали «Известия».

Россияне смогут переводить себе без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц