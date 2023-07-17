Россияне смогут переводить себе без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц

Россияне смогут отправлять переводы на свои счета в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц. Лимит стал одним из основных поправок в законопроекте ко второму чтению, ранее предполагалось установить порог на уровне 1,4 млн. Проект разослали участникам рынка, в профильном комитете Госдумы его планируется обсудить 17 июля, узнали «Известия».
Исключением станут операции, которые клиенты совершают при личном присутствии в отделении. Новые правила должны будут вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования закона.
В ряде крупнейших банков поддержали нововведение. У клиентов должна быть возможность свободно распоряжаться деньгами вне зависимости от того, в каком банке был открыт счет, отметили в пресс-службе «Тинькофф». Там подчеркнули, что нынешнего лимита в 100 тыс. рублей в месяц на перечисления по СБП без комиссий недостаточно.
- В мае 2023 года крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции. Тогда эксперты говорили, что таким способом кредитные организации борются с оттоком денег в другие банки. Перетекание денег на карту другого банка означает, что оплаты будут проходить по ней, а это приводит к потере заработка в виде потенциальной комиссии.
Фото на обложке: Unsplash
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