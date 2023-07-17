YouTube начал тестировать опцию автоматического выравнивания звука в видеороликах

YouTube начал тестировать новую опцию. «Стабильная громкость» позволяет выровнять звук в видеороликах на платформе. Возможность доступна не всем пользователям, дата полноценного релиза пока не объявлена.

На YouTube появилась возможность выравнивать громкость в роликах в автоматическом режиме. Опция пока находится на стадии тестирования, сообщили пользователи Reddit, которые заметили нововведение.

Опцию «Стабильная громкость» можно включить в настройках видео. Она доступна пока только части пользователей YouTube, дата полноценного релиза неизвестна.

Ранее YouTube начал тестировать еще одно нововведение – ограничение доступа за использование блокировщика рекламы. Предполагается, что пользователя заблокируют после того, как будут просмотрены три ролика с включенным блокировщиком.

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