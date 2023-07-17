Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал британское правительство снять санкции с Олега Тинькова

Основатель Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон призвал правительство Великобритании снять санкции с бизнесмена Олега Тинькова. В своем письме к властям Брэнсон отметил, что хоть Тиньков и «был богатым бизнесменом, он никогда не был олигархом».
Миллиардер Ричард Брэнсон обратился к британскому правительству с письмом, в котором призвал снять санкции с основателя TCS Group Олега Тинькова. Об этом пишет The Times со ссылкой на документ.
В своем письме Брэнсон указывает, что Тиньков «хоть и был богатым бизнесменом, он никогда не был олигархом». Введенные в отношении Тинькова санкции Брэнсон назвал необоснованными и выразил «глубокую убежденность», что Тиньков был включен в санкционный список по ошибке.
«Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Именно поэтому я симпатизировал ему и поддерживал его», – отметил Ричард Брэнсон.
Великобритания в марте 2022 года ввела санкции в отношении Олега Тинькова. В марте 2023 года Тиньков обратился в британский МИД с просьбой снять с него санкции, писал Bloomberg.
Фото на обложке: Marina-Kruglyakova /
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