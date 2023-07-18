СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов, «СПБ Биржа» рассматривает участие в создании криптобиржи в Беларуси и другие события 18 июля.

«СПБ Биржа» и криптобиржа в Беларуси, СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов: главное 18 июля