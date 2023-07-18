«СПБ Биржа» и криптобиржа в Беларуси, СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов: главное 18 июля

Карина Пардаева
СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов, «СПБ Биржа» рассматривает участие в создании криптобиржи в Беларуси и другие события 18 июля.
«СПБ Биржа» и криптобиржа в Беларуси, СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов: главное 18 июляКарина Пардаева
Финансы
- «СПБ Биржа» рассматривает участие в создании криптобиржи в Беларуси. В России регулирование криптовалют до сих пор не принято, узнал РБК.
Бизнес
- Сервис экспресс-доставки СДЭК, развивавший с 2020 года сеть постаматов с производителем устройств Omnic, вышел из проекта. Компания продолжит работать в сегменте по партнерской схеме с «Халвой».
- Производители безалкогольных газированных напитков и соков PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» повысят цены на свою продукцию на 10-20%. Это связано с падением курса рубля и акцизом на сахар.
Телеком
- Мошенники в России распространяют программы удаленного доступа под видом банковских приложений. Установить их убеждают через мессенджеры.
- Компания НТЦ «ИТ РОСА» бывшего министра связи и информатизации Леонида Реймана осенью выпустит первый смартфон на своей операционной системе Rosa Mobile, пишет РБК.
Транспорт
- В России хотят разрешить использовать б/у автозапчасти при ремонте по ОСАГО и увеличить его сроки с 30 до 45 дней. При этом выбор формы возмещения должен остаться за клиентом, сообщили «Известия».
Фото на обложке: Unknown man /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Производитель бумаги Zewa и прокладок Libresse продал российский бизнес за $117 млн
- 2 Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал британское правительство снять санкции с Олега Тинькова
- 3 Переводы me-to-me без комиссии до 30 млн рублей, сведения о самозанятых при онлайн-продажах: главное 17 июля
- 4 «Балтика» и российская «дочка» Danone перешли во временное управление РФ
- 5 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июля 2023
21 июля 2023
Популярное
Архив rb.ru