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«СПБ Биржа» и криптобиржа в Беларуси, СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов: главное 18 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов, «СПБ Биржа» рассматривает участие в создании криптобиржи в Беларуси и другие события 18 июля.

«СПБ Биржа» и криптобиржа в Беларуси, СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов: главное 18 июля

Финансы

  • «СПБ Биржа» рассматривает участие в создании криптобиржи в Беларуси. В России регулирование криптовалют до сих пор не принято, узнал РБК.

Бизнес

  • Сервис экспресс-доставки СДЭК, развивавший с 2020 года сеть постаматов с производителем устройств Omnic, вышел из проекта. Компания продолжит работать в сегменте по партнерской схеме с «Халвой».
  • Производители безалкогольных газированных напитков и соков PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» повысят цены на свою продукцию на 10-20%. Это связано с падением курса рубля и акцизом на сахар.

Телеком

  • Мошенники в России распространяют программы удаленного доступа под видом банковских приложений. Установить их убеждают через мессенджеры.
  • Компания НТЦ «ИТ РОСА» бывшего министра связи и информатизации Леонида Реймана осенью выпустит первый смартфон на своей операционной системе Rosa Mobile, пишет РБК.

Транспорт

  • В России хотят разрешить использовать б/у автозапчасти при ремонте по ОСАГО и увеличить его сроки с 30 до 45 дней. При этом выбор формы возмещения должен остаться за клиентом, сообщили «Известия».

Фото на обложке: Unknown man / Shutterstock

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