Производители безалкогольных газированных напитков и соков PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» повысят цены на свою продукцию на 10-20%. Это связано с падением курса рубля и акцизом на сахар, узнал «Коммерсантъ».

Безалкогольные напитки в России подорожают на 10-20% на фоне падения рубля