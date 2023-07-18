Безалкогольные напитки в России подорожают на 10-20% на фоне падения рубля

Производители безалкогольных газированных напитков и соков PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» повысят цены на свою продукцию на 10-20%. Это связано с падением курса рубля и акцизом на сахар, узнал «Коммерсантъ».
Изменение цен, вероятно, будет обсуждаться в ходе переговоров, отметил источник издания. Рост цен может компенсироваться промо, добавил другой собеседник.
Глава Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков подчеркнул, что у отрасли высока привязка цен к курсам валют: в себестоимости соков, по его словам, около 70% затрат приходится на импортные концентрированные соки и пюре.
- Российские производители газированных напитков опасаются перебоев с поставками из-за нехватки углекислого газа. Нехватка ингредиента оценивается в 10–20% и может привести к сокращению ассортимента.
- В середине июня 2022 года Coca-Cola HBC объявила, что перестанет выпускать и продавать напитки бренда. К ним относятся в том числе Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua и различные популярные соки. В России работают 10 заводов Coca-Cola HBC. Все они вскоре перестанут выпускать напитки.
Фото на обложке: Unsplash
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