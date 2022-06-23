Российские производители газировки столкнулись с нехваткой углекислого газа

Российские производители газированных напитков опасаются перебоев с поставками из-за нехватки углекислого газа. Нехватка ингредиента оценивается в 10–20% и может привести к сокращению ассортимента.
В зоне риска в июле окажется 15-20% газированных напитков, если не удастся закупить достаточно углекислого газа, пишет «Коммерсантъ».
Собеседник в крупном производителе напитков назвал углекислый газ побочным продуктом при производстве удобрений, а поставки последних сократились после начала спецоперации, а спрос других отраслей, например, химической, на углекислый газ мог вырасти, объяснил он.
Во время пандемии COVID-19 часть выпуска углекислого газа переводили под производство медицинского кислорода, из-за этого запасы на рынке сократились, напомнили эксперты. Сейчас производители напитков переходят на тару большего объема, что приводит к росту расхода углекислого газа на 1 л продукции.
В середине июня Coca-Cola HBC объявила, что перестанет выпускать и продавать напитки бренда. К ним относятся в том числе Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua и различные популярные соки. В России работают 10 заводов Coca-Cola HBC. Все они вскоре перестанут выпускать напитки.
Фото на обложке: Unsplash
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