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Инвестиции в ювелирные изделия, запрет Японии на экспорт в Россию подержанных авто: главное 19 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония может запретить экспорт в Россию почти всех подержанных легковых автомобилей, «Работа.ру» запустила сервис рекомендаций вакансий из 16 нейросетевых и коллаборативных моделей и другие события 19 июля.

Инвестиции в ювелирные изделия, запрет Японии на экспорт в Россию подержанных авто: главное 19 июля

Финансы

  • Каждый третий россиянин вкладывает деньги в ювелирные украшения или драгоценные металлы. Чаще всего покупают кольца, браслеты и часы.

Бизнес

  • Японские власти могут ввести запрет на экспорт почти всех подержанных легковых автомобилей, включая гибриды и электромобили, кроме машин с двигателем до 1,9 литра, передает «Коммерсантъ».
  • Продажи умных колонок с голосовыми помощниками в России в первом полугодии 2023 года выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.
  • Агрессивный рост российских одежных сетей, начавшийся во второй половине 2022 года после ухода части глобальных брендов, может завершиться в 2024 году. Одна из причин — заполнение почти всех качественных площадей, выяснил «Ъ».
  • В России приступили к разработке проекта по созданию обувного кластера. В льготную зону для производителей предлагают включить Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье, пишут «Известия».

Технологии и сервисы

  • «Работа.ру» запустила сервис рекомендаций вакансий из 16 нейросетевых и коллаборативных моделей. Технология отслеживает поведение соискателей и работодателей и дает им рекомендации для более быстрого поиска вакансии или специалиста. 

Телеком

  • Роскомнадзор предлагает ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку такой информации, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Patryk Kosmider / Unsplash

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