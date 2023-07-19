Япония может запретить экспорт в Россию почти всех подержанных легковых автомобилей, «Работа.ру» запустила сервис рекомендаций вакансий из 16 нейросетевых и коллаборативных моделей и другие события 19 июля.

Инвестиции в ювелирные изделия, запрет Японии на экспорт в Россию подержанных авто: главное 19 июля