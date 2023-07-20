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Санкции Австралии, «Новые люди» и условия IT-компаний для ИП: главное 20 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Австралия ввела новый пакет санкций, Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш, «Новые люди» предложили распространить условия для IT-компаний на ИП и другие события 20 июля.

Санкции Австралии, «Новые люди» и условия IT-компаний для ИП: главное 20 июля

Мир

  • Правительство Австралии ввело новый пакет санкций против России и Беларуси. В санкционный пакет попали 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Беларуси.

Бизнес

  • Фракция «Новые люди» предложила распространить условия для IT-компаний на индивидуальных предпринимателей. ИП смогут получать налоговые и социальные льготы. 
  • Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш. Пока никаких конкретных решений на переговорах принято не было, сообщает местное издание BDNews24.
  • «Нанолек», совладельцем которого был Владимир Христенко, по итогам первой половины 2023 года увеличил поставки по госзаказу в 2,7 раза, до 16,61 млрд рублей, заняв третье место среди производителей за счет расширения ассортимента, передает «Ъ».

Телеком

  • До конца 2023 года весь интернет-трафик в России будет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ). Если операторы этого не делают, то их будут штрафовать на сумму от 1 до 5 млн рублей (при повторном нарушении).
  • Минцифры предлагает стимулировать внедрение искусственного интеллекта (ИИ) госкомпаниями за счет включения таких проектов в стратегии цифровой трансформации, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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