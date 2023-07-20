Санкции Австралии, «Новые люди» и условия IT-компаний для ИП: главное 20 июля

Австралия ввела новый пакет санкций, Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш, «Новые люди» предложили распространить условия для IT-компаний на ИП и другие события 20 июля.
Мир
- Правительство Австралии ввело новый пакет санкций против России и Беларуси. В санкционный пакет попали 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Беларуси.
Бизнес
- Фракция «Новые люди» предложила распространить условия для IT-компаний на индивидуальных предпринимателей. ИП смогут получать налоговые и социальные льготы.
- Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш. Пока никаких конкретных решений на переговорах принято не было, сообщает местное издание BDNews24.
- «Нанолек», совладельцем которого был Владимир Христенко, по итогам первой половины 2023 года увеличил поставки по госзаказу в 2,7 раза, до 16,61 млрд рублей, заняв третье место среди производителей за счет расширения ассортимента, передает «Ъ».
Телеком
- До конца 2023 года весь интернет-трафик в России будет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ). Если операторы этого не делают, то их будут штрафовать на сумму от 1 до 5 млн рублей (при повторном нарушении).
- Минцифры предлагает стимулировать внедрение искусственного интеллекта (ИИ) госкомпаниями за счет включения таких проектов в стратегии цифровой трансформации, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сеть клиник предложила клиентам сдать вещи ушедших из России брендов в обмен на скидку
- 2 «Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков
- 3 Российские одежные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов
- 4 Инвестиции в ювелирные изделия, запрет Японии на экспорт в Россию подержанных авто: главное 19 июля
- 5 На «Авито» и в Telegram начали «помогать» россиянам в регистрации аккаунта в Tinder
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июля 2023
22 июля 2023
24 июля 2023
26 июля 2023
31 июля 2023