Интернет-провайдеров будут штрафовать за отсутствие фильтрации трафика

До конца 2023 года весь интернет-трафик в России будет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ). Если операторы этого не делают, то их будут штрафовать на сумму от 1 до 5 млн рублей (при повторном нарушении).

При этом руководство компании связи может быть оштрафовано на 1,5 млн рублей. При злостном нарушении должностному лицу может грозить до трех лет лишения свободы, предупредили в Роскомнадзоре, пишут «Известия».

Такие блокираторы в нынешней геополитической ситуации необходимы — система безопасности позволит избежать многих проблем, в том числе полного отключения интернета в России, говорят эксперты. При этом системы успешно ограждают пользователей от нежелательного контента, заявляют они.

ТСПУ — это совокупность устройств, именуемая суверенным интернетом, которые с 2019 года устанавливаются на узлах связи операторов. Оборудование ежегодно модернизируется. Задача системы — защитить рунет от пропаганды суицидов, наркотиков и другого запрещенного контента.

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном рунете». Авторы закона — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. По данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны были составить более 30 млрд рублей, из которых 20,8 млрд рублей пошли на закупку оборудования.

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