В России теперь можно заказать еду прямо на трибуны музыкального концерта

«Яндекс.Еда» запустила доставку на площадки различных концертов, рассказали в пресс-службе сервиса. Посетителям музыкальных мероприятий не придется стоять в очередях за перекусом или выходить после начала выступления — курьеры-партнеры сервиса принесут заказ прямо на трибуны.

Воспользоваться новой опцией можно будет уже 22 июля на концерте группы «Руки Вверх!» в «Лужниках». Покупки с помощью сервиса можно сделать в двух буфетах стадиона. Посетители смогут заказать попкорн, буррито, мороженое и другие перекусы.

Для заказа потребуется зайти в приложение сервиса, указать там адрес стадиона, после чего с помощью геолокации выбрать трибуну. В комментарии к заказу нужно указать свой сектор и ряд. Курьер доставит еду и напитки в срок от 10 минут.

Для доставки на стадионы курьеры используют специальные облегченные термосумки, с которыми удобнее перемещаться по трибунам и не мешать зрителям.

Доставку на стадионы «Яндекс.Еда» осуществляет уже около года, однако ранее сервис привозил продукты только на спортивные матчи.

В марте RB.RU писал, что «Яндекс.Еда» заработала в Узбекистане под брендом Yandex Eats.

Фото на обложке: «Яндекс.Еда»