Reddit могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление ложных сведений об СССР

В отношении американской компании Reddit Inc. зарегистрирован протокол за отказ удалять запрещенные сведения об СССР и Второй Мировой войне, передает «Интерфакс». Компании грозит штраф 4 млн рублей.

По данным Мирового суда Москвы, сайт отказался удалять «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне». Также претензии связаны с информацией, дискредитирующей ВС РФ.

В этом месяце два штрафа по аналогичному делу получил американский сервис Twitch. Компания отказалась удалять видео о боевых действиях России на территории Украины.

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