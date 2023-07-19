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Reddit могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление ложных сведений об СССР

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В отношении американской компании Reddit Inc. зарегистрирован протокол за отказ удалять запрещенные сведения об СССР и Второй Мировой войне, передает «Интерфакс». Компании грозит штраф 4 млн рублей.

Reddit могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление ложных сведений об СССР

По данным Мирового суда Москвы, сайт отказался удалять «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне». Также претензии связаны с информацией, дискредитирующей ВС РФ.

В этом месяце два штрафа по аналогичному делу получил американский сервис Twitch. Компания отказалась удалять видео о боевых действиях России на территории Украины.

Фото на обложке: FabrikaSimf / Shutterstock

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