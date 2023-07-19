Reddit могут оштрафовать на 4 млн рублей за неудаление ложных сведений об СССР

В отношении американской компании Reddit Inc. зарегистрирован протокол за отказ удалять запрещенные сведения об СССР и Второй Мировой войне, передает «Интерфакс». Компании грозит штраф 4 млн рублей.
По данным Мирового суда Москвы, сайт отказался удалять «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне». Также претензии связаны с информацией, дискредитирующей ВС РФ.
В этом месяце два штрафа по аналогичному делу получил американский сервис Twitch. Компания отказалась удалять видео о боевых действиях России на территории Украины.
Фото на обложке: FabrikaSimf /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 2 «Стартап-Школа» от Y Combinator. Как создавать продукт?
- 3 Новый аналог Instagram*: как работает фотодневник для друзей Retro
- 4 В чем сила бренд-коллабораций в соцсетях и как их правильно наладить
- 5 Не переключайте канал, дальше самое интересное! Наиболее ожидаемые нововведения Telegram в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июля 2023
22 июля 2023