Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента

Суд в Москве назначил два штрафа американскому сервису Twitch за неудаление запрещенного в России контента. Первый штраф — на сумму 4 млн рублей, второй — на 3 млн рублей, сообщает ТАСС.
Первый протокол был составлен из-за отказа удалить три видеоролика на тему военной спецоперации на Украине. Также налоговая выявила видеоролики, которые содержат информацию об азартных играх и онлайн-казино.
- В январе Twitch был оштрафован на 4 млн рублей. Поводом стала трансляция интервью экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича Марку Фейгину (находится в реестре иностранных агентов РФ).
- В апреле сервису назначили еще один штраф за неудаление информации по четырем ссылкам, касавшимся военной спецоперации на Украине.
Позднее стало известно о штрафе на 2 млн рублей к хостингу Dropbox. Сервис не удалил информацию о спецоперации, сообщили «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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14 июля 2023