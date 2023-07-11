Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд в Москве назначил два штрафа американскому сервису Twitch за неудаление запрещенного в России контента. Первый штраф — на сумму 4 млн рублей, второй — на 3 млн рублей, сообщает ТАСС.

Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента

Первый протокол был составлен из-за отказа удалить три видеоролика на тему военной спецоперации на Украине. Также налоговая выявила видеоролики, которые содержат информацию об азартных играх и онлайн-казино.

  • В январе Twitch был оштрафован на 4 млн рублей. Поводом стала трансляция интервью экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича Марку Фейгину (находится в реестре иностранных агентов РФ).
  • В апреле сервису назначили еще один штраф за неудаление информации по четырем ссылкам, касавшимся военной спецоперации на Украине.

Позднее стало известно о штрафе на 2 млн рублей к хостингу Dropbox. Сервис не удалил информацию о спецоперации, сообщили «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В видеостриминговом сервисе Twitch появятся «сторис»
  2. 2 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
  3. 3 «Стартап-Школа» от Y Combinator. Как создавать продукт?
  4. 4 Цифра дня. 49 смертей во время селфи
  5. 5 «Амнистия» триалов: почему нужно давать второй пробный период всем пользователям

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ