Суд в Москве назначил два штрафа американскому сервису Twitch за неудаление запрещенного в России контента. Первый штраф — на сумму 4 млн рублей, второй — на 3 млн рублей, сообщает ТАСС.

Суд оштрафовал Twitch на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента