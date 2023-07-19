Инвестор Lensa AI и Flo Health Алексей Губарев отказался от российского гражданства

Инвестор фотоприложения Lensa AI и сервиса для женского здоровья Flo Health Алексей Губарев отказался от российского гражданства. Эти данные представитель Губарева подтвердил изданию Forbes, добавив, что инвестор отказался от паспорта РФ более года назад.

Губарев имеет гражданство Кипра, которое он получил по натурализации. Отказ от российского гражданства последовал сразу после ввода ВС РФ на территорию Украины.

Инвестор проживает на Кипре более 20 лет, в 2017 году он рассказал изданию РБК, что решение переехать из Новосибирска связано с рядом «неприятностей и происшествий разного масштаба».

В 2013 году Губарев основал Servers.com — поставщика серверов класса bare-metal. Он выступал мажоритарным акционером компании, но недавно продал свою долю CloudOne Digital. По данным, которые приводит Forbes со ссылкой на представителя инвестора, Губарев последние несколько лет не принимал участия в оперативном управлении Servers.com.

Как указывает издание TechCrunch со ссылкой на источники, сделка оценивается в $200 млн, однако стороны не раскрывают деталей.

В 2016 году Губарев совместно с Юрием Гурским (бывший вице-президент Mail.Ru Group) создал венчурный фонд Haxus. В 2020 году Гурский реорганизовал фонд, он получил новое название Plata. На тот момент в числе проектов компании уже были приложение женского здоровья Flo и Prisma, разработавшая фотосервис Lensa AI.

Министерство внутренних дел сообщило в январе, что за 2022 год из российского гражданства вышли 40 человек. В их числе — Олег Тиньков, Николай Сторонский, Рубен Варданян и Юрий Мильнер.

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