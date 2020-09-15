Юрий Гурский переименовал фонд Haxus в Palta и сообщил о смене фокуса венчурной компании

Предприниматель Юрий Гурский перезапустил фонд Haxus, среди проектов которого — мобильные приложения Flo и Prisma. Теперь венчурная компания называется Palta. Об этом Гурский сообщил в интервью Forbes.

Свое решение предприниматель объяснил тем, что Haxus все запомнили как фонд, а в Palta инвесторы будут выступать в качестве сооснователей для каждого проекта и финансировать его до раунда А. К этому моменту Palta и проект в идеале должны владеть по 50% компании.

Сейчас в Palta входят пять проектов — Flo, Prisma, Voir, приложение для фастинга (интервального голодания) Simple, приложение для сна Loona и AR-приложение для виртуальной примерки кроссовок Wannaby.

В настоящее время стоимость активов Palta достигает $200 млн, сообщил Гурский.

Более 90% Palta принадлежит Гурскому, владельцу компании-оператора дата-центров XBT Holding Алексею Губареву и основателю фонда Target Global Александру Фролову, остальное — у команды Palta.

Palta не будет растить компании «на продажу», ее путь — это публичное размещение акций, сказал предприниматель.