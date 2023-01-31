В МВД назвали число отказавшихся от российского гражданства в 2022 году

Министерство внутренних дел (МВД) России в 2022 году оформило выход из российского гражданства 40 заявителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
В МВД объяснили, что выход из гражданства России производится на основании «добровольного волеизъявления». Российские граждане, проживающие в стране, могут обратиться с заявлением о выходе из российского гражданства в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства, а те, кто проживает за пределами страны — в дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ в стране своего постоянного проживания.
Такие заявления рассматриваются не более года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев.
Отказать в выходе могут тем, у кого есть «не выполненное перед Россией обязательство», а также если заявитель обвиняется по уголовному делу или в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда, подлежащий исполнению. Еще одно основание отклонить заявление — случай, если у человека нет гражданства другого государства либо гарантий на его получение.
Ранее стало известно, что в 2022 году от российского гражданства отказались несколько миллиардеров и предпринимателей. В частности, основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, основатель Freedom Finance Тимур Турлов, миллиардер Рубен Варданян, владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер.
Фото на обложке: Unsplash
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