Мошенники начали использовать бот в Telegram для подделки изображения карт

Мошенники начали использовать новую схему в мессенджере Telegram, сообщили в ВТБ. Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей и просят их знакомых перевести деньги на свой банковский счет. Для этого они используют поддельный дизайн карт крупных банков.

Схема реализуется в два этапа. Сначала человек получает сообщение от одного из своих контактов, в нем предлагается проголосовать за родственника или знакомого на конкурсе, купить товары по скидке и т.д. Если пользователь переходит по присланной ссылке, его просят указать номер телефона и подтвердить смс-кодом. В действительности же пользователь переходит на фишинговый сайт и вводит пароль, благодаря которому злоумышленники получают доступ к его аккаунту в мессенджере.

После этого со взломанной учетной записи мошенники делают рассылку, где жалуются на форс-мажорные обстоятельства и просят перевести деньги на номер карты. Но изображение таких карт — фейковое. Номер карты, как правило, настоящий, но он привязан к другому банку — не такому крупному и известному.

Таким образом злоумышленники получают больше времени для вывода украденных денег. Клиент сначала обращается в банк, на карту которого, как он думает, осуществлялся перевод. Пока выясняется, что никакие средства не поступали, мошенники успевают обналичить похищенное.

По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, тренд на использование бота для подделывания изображений карт стал набирать обороты. Раньше это были единичные случаи, сегодня благодаря автоматизации подделывания схема используется все чаще.