Bloomberg: Apple создала новую структуру по разработке языковых ИИ-моделей

Apple создала структуру по разработке языковых моделей и уже сделала свой аналог ChatGPT, сообщил Bloomberg. Чат-ботом пользуются некоторые сотрудники компании в повседневной работе. Apple пока не планирует открывать публичный доступ к своей разработке.
Apple создала собственный аналог ChatGPT, им уже пользуется ограниченный круг сотрудников компании. Об этом сообщает Bloomberg.
Разработкой чат-бота занимается тайно созданная Apple структура, которая получила название Ajax. Она также создает языковые модели, которые лежат в основе ChatGPT и Bard.
Агентство уточняет, что некоторые разработки Ajax уже использованы для развития голосового помощника, карт и поиска.
Apple не планирует делать свой новый продукт публичным. Сейчас им пользуется ограниченный круг сотрудников компании, которые имеют особый доступ.
Фото на обложке: nyker /
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