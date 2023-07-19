Топ-менеджер «СберМегаМаркета» стал коммерческим директором маркетплейса Wee

Топ-менеджер «СберМегаМаркета» Антон Сиземин стал коммерческим директором маркетплейса Wee. Wee в начале июля запустили в Дубае выходцы из «Яндекса», платформа фокусируется на быстрой доставке непродовольственных товаров.
Руководитель управления привлечения и развития ключевых клиентов «СберМегаМаркета» Антон Сиземин перешел в Wee на должность коммерческого директора. Об этом RB.RU сообщил представитель Wee.
В Wee Сиземин будет курировать взаимодействие с вендорами и прямыми поставщиками, отвечать за привлечение продавцов и развитие их бизнеса, а также за продажи маркетплейса и развитие собственных торговых марок, рассказали в Wee.
До прихода в «СберМегаМаркет» Сиземин работал в Darix LLC, Home Credit and Finance Bank и Sun InBev.
Маркетплейс Wee в начале июля запустили в Дубае директор по стратегическому развитию Олег Дашкевич, директор по инновационному развитию Сергей Коликов и CEO Wee Анастасия Ким. Wee работает с продавцами по invite-only модели и фокусируется на доставке товаров в течение одного часа.
Фото на обложке: Wee
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