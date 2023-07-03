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Выходцы из «Яндекса» запустили в Дубае маркетплейс Wee

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшие менеджеры «Яндекса» и Logsis запустили в Дубае маркетплейс Wee. Он работает с продавцами по invite-only модели и фокусируется на быстрой доставке непродовольственных товаров. Wee уже привлек $6,5 млн.

Выходцы из «Яндекса» запустили в Дубае маркетплейс Wee

В Дубае начал работу маркетплейс Wee с основателями из России. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

На площадке представлены более 7 тыс. товаров из разных категорий. В течение 2023 года Wee планирует нарастить ассортимент до 500 тыс. товаров.

Wee работает с продавцами по invite-only модели, что позволяет обеспечить минимальную конкуренцию и высокое качество товаров, сообщили в компании. До конца текущего года маркетплейс намерен пригласить не более 500 селлеров.

Wee фокусируется на быстрой доставке в течение одного часа. Маркетплейс сотрудничает со службами доставки, в том числе Yango Delivery, и имеет в распоряжении более 50 тыс. курьеров. На данном этапе мощности доставки составляют более 100 тыс. заказов в день.

Wee основали директор по стратегическому развитию Олег Дашкевич, директор по инновационному развитию Сергей Коликов и CEO Wee Анастасия Ким. Их доли в компании не раскрываются.

За полтора года Wee привлекла $6,5 млн, из которых $1 млн вложили основатели на старте проекта. В феврале 2022 Wee закрыл раунд на $1,4 млн, весной 2023 года – раунд на $4,1 млн. Средства были получены от инвесторов из стран СНГ и стран.

В планах на ближайшие несколько лет развить на базе маркетплейса суперапп и масштабироваться по всему рынку MENA, сообщили в Wee.

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