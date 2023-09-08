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Дубайский маркетплейс Wee нашел партнера для интеграции ИИ в создание карточек товаров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Дубайский маркетплейс Wee нашел партнера для интеграции ИИ в создание карточек товаров. Инструмент доступен продавцам по бесплатной подписке – нужно загрузить фото и добавить описание, далее сервис сам создаст картинку к карточке, которую можно скачать в подходящем качестве.

Дубайский маркетплейс Wee нашел партнера для интеграции ИИ в создание карточек товаров

Маркетплейс Wee нашел партнера в лице 24TTL для интеграции инструмента по созданию карточек товаров с помощью ИИ. Об этом RB.RU рассказал представитель Wee.

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Инструмент 24AI позволяет создавать картинки к карточкам. Продавцу нужно загрузить в сервис фото товара, добавить к нему описание – инструмент сам создаст картинку к карточке, которую можно скачать в нужном качестве.

«Согласно GFK, продажи товаров с хорошо оформленными карточками товара увеличивают продажи на 25%», – отметил основатель 24 TTL Юрий Шишкин. 

24AI пока является самостоятельным сервисом для продавцов, в дальнейшем Wee планирует интегрировать его на платформу маркетплейса.

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