Кикшеринг «Юрент» запустил рекламную кампанию против «петушеринга»

Компания в своих плакатах предостерегает от четырех основных нарушений. Это езда в нетрезвом виде, отказ спешиваться на пешеходных переходах, использование одного устройства на двоих и отказ от расширенной страховки. К каждому из этих «грехов» подготовлены тематические постеры, которые, как утверждают в сервисе, нацелены на привлечение внимания молодежной аудитории.

Тем, кто любит прокатиться на самокате вдвоем, сервис предлагает отказаться от такой практики, чтобы «не быть петушком». Также компания рекомендует «ради себя и ради нас» включить «страховочку».

Необычные постеры, где к пользователям обращаются исключительно как к «бро», появились на стендах и в подземных переходах столицы.

Помимо плакатов команда «Юрент» подготовила ролик с примерами езды с нарушениями. Закадровый голос на английском языке сообщает: «My name is kiksharing, but everybody calls me petusharing».

В компании такую выразительную стилистику объяснили желанием показать пользователям, «как стать самокатным бро».

«Зачастую люди даже не представляют, какой риск несет в себе «петушиное» катание с нарушением правил. Большинство этих случаев, попавших в объектив народных папарацци и камер видеонаблюдения, в сводки ГИБДД, не просто несмешны, но пугающи и часто заканчиваются трагично для самих самокатчиков», — говорится в сообщении сервиса.

Там добавили, что «самокатный бро» — это пользователь, который ответственно относится к езде на самокате, а не делает из процесса «петушеринг».

На фоне рекламной кампании сервис заявил о политике нулевой толерантности к нарушителям ПДД и уже начал блокировать безответственных пользователей.

Фото на обложке: «Юрент»