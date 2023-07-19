Кикшеринг «Юрент» запустил рекламную кампанию против «петушеринга»

Сервис аренды электросамокатов и велосипедов «Юрент» запустил нетривиальную рекламу, предостерегающую пользователей от небезопасной езды. Компания обращается к жителям Москвы с постеров и призывает отказаться от так называемого петушеринга — так команда «Юрент» называет катание на самокатах с нарушением правил.
Компания в своих плакатах предостерегает от четырех основных нарушений. Это езда в нетрезвом виде, отказ спешиваться на пешеходных переходах, использование одного устройства на двоих и отказ от расширенной страховки. К каждому из этих «грехов» подготовлены тематические постеры, которые, как утверждают в сервисе, нацелены на привлечение внимания молодежной аудитории.
Тем, кто любит прокатиться на самокате вдвоем, сервис предлагает отказаться от такой практики, чтобы «не быть петушком». Также компания рекомендует «ради себя и ради нас» включить «страховочку».
Необычные постеры, где к пользователям обращаются исключительно как к «бро», появились на стендах и в подземных переходах столицы.
Помимо плакатов команда «Юрент» подготовила ролик с примерами езды с нарушениями. Закадровый голос на английском языке сообщает: «My name is kiksharing, but everybody calls me petusharing».
В компании такую выразительную стилистику объяснили желанием показать пользователям, «как стать самокатным бро».
«Зачастую люди даже не представляют, какой риск несет в себе «петушиное» катание с нарушением правил. Большинство этих случаев, попавших в объектив народных папарацци и камер видеонаблюдения, в сводки ГИБДД, не просто несмешны, но пугающи и часто заканчиваются трагично для самих самокатчиков», — говорится в сообщении сервиса.
Там добавили, что «самокатный бро» — это пользователь, который ответственно относится к езде на самокате, а не делает из процесса «петушеринг».
На фоне рекламной кампании сервис заявил о политике нулевой толерантности к нарушителям ПДД и уже начал блокировать безответственных пользователей.
Фото на обложке: «Юрент»
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