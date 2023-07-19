Минфин рекомендовал расширить льготы для компаний при переезде в «русские офшоры»

Министерство финансов предложило расширить льготы для компаний при переезде в «русские офшоры» на островах Русский и Октябрьский, пишет РБК. Ведомство представило поправки к законопроекту о налоговых льготах для резидентов специальных административных районов (САР). Проект был одобрен в первом чтении еще в мае.
В частности, Минфин предлагает фиксацию для целей налогообложения дивидендов в САР черного списка офшоров по состоянию на 1 марта 2022 года. То есть до момента, когда в перечень были внесен «недружественные» страны. Такой вариант будет использоваться до конца 2026 года.
Также поправки предлагают продлить право предоставления документов и сведений для международных холдинговых компаний (МХК), которые получили регистрацию в САР, до конца текущего года.
Кроме того, предлагается отменить для международных компаний, получивших регистрацию в порядке редомициляции зарубежных структур в САР до 1 марта 2022 года условие, которое обязывает их сохранить долю минимум в 75% прямого/косвенного участия контролирующих лиц.
Также поправки расширяют перечень организаций, которые могут быть освобождены от налога на имущество за пределами РФ, используемого в проектах по геологии, в разведке и при добыче полезных ископаемых.
Помимо послаблений Минфин предложил и некоторые ужесточения. Речь идет об ограничении для переезда в САР компаний из городов федерального значения. В настоящее время компании, которые приносят региональным бюджетам более 1% налога на прибыль, лишены возможности переехать в «русские офшоры». Минфин предлагает понизить этот порог до 0,1%.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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