Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минфин рекомендовал расширить льготы для компаний при переезде в «русские офшоры»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерство финансов предложило расширить льготы для компаний при переезде в «русские офшоры» на островах Русский и Октябрьский, пишет РБК. Ведомство представило поправки к законопроекту о налоговых льготах для резидентов специальных административных районов (САР). Проект был одобрен в первом чтении еще в мае.

Минфин рекомендовал расширить льготы для компаний при переезде в «русские офшоры»

В частности, Минфин предлагает фиксацию для целей налогообложения дивидендов в САР черного списка офшоров по состоянию на 1 марта 2022 года. То есть до момента, когда в перечень были внесен «недружественные» страны. Такой вариант будет использоваться до конца 2026 года.

Также поправки предлагают продлить право предоставления документов и сведений для международных холдинговых компаний (МХК), которые получили регистрацию в САР, до конца текущего года.

Кроме того, предлагается отменить для международных компаний, получивших регистрацию в порядке редомициляции зарубежных структур в САР до 1 марта 2022 года условие, которое обязывает их сохранить долю минимум в 75% прямого/косвенного участия контролирующих лиц.

Также поправки расширяют перечень организаций, которые могут быть освобождены от налога на имущество за пределами РФ, используемого в проектах по геологии, в разведке и при добыче полезных ископаемых.

Помимо послаблений Минфин предложил и некоторые ужесточения. Речь идет об ограничении для переезда в САР компаний из городов федерального значения. В настоящее время компании, которые приносят региональным бюджетам более 1% налога на прибыль, лишены возможности переехать в «русские офшоры». Минфин предлагает понизить этот порог до 0,1%.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Это безнадежная ситуация»: Минфин предупредил о росте госдолга России
  2. 2 Разработчик решений в области информационной безопасности «Артсофт» остановит бизнес в России
  3. 3 Российские одежные сети в 2024 году могут завершить активный прирост числа своих магазинов
  4. 4 Как продавать товары на AliExpress из России
  5. 5 Инвестиции в ювелирные изделия, запрет Японии на экспорт в Россию подержанных авто: главное 19 июля
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

Все ВОЗМОЖНОСТИ