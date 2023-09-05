87 компаний переехали в российские оффшоры по итогам первого полугодия 2023 года

По итогам первого полугодия 2023 года 87 компаний сменили прописку с зарубежной на российские оффшоры. Интерес к переезду компаний в российские оффшоры обусловлен сложностями их работы с «недружественными» странами и ограничениями, которые действуют в России для иностранцев.
87 компаний, ранее зарегистрированных за рубежом, прописались в российских оффшорах за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Российские оффшоры находятся на островах Русском в Приморском крае и Октябрьском в Калининградской области. Они называются САР – специальные административные районы. Всего в САР прописаны 267 компаний, 80% которых – из Кипра, 13% – с Британский Виргинских островов.
Интерес к переезду компаний в российские оффшоры обусловлен сложностями их работы с «недружественными» странами и ограничениями, которые действуют в России для иностранных лиц, отметили эксперты.
Ранее стало известно, что сеть медицинских клиник «Мать и дитя» переезжает с Кипра в Россию – акционеры управляющей сетью компании одобрили редомициляцию – она пройдет в срок от четырех до девяти месяцев.
О планах перерегистрировать бизнес в России заявили также в Ozon.
Фото на обложке: Dmitrii Sakharov /
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