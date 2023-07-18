Паспорт Сингапура вышел на первое место в рейтинге самых сильных паспортов мира. Его обладатели могут без визы посещать 192 страны. Лидер рейтинга сменился впервые за пять лет – ранее им была Япония, но она опустилась на третью строчку.
В рейтинге самых сильных паспортов мира впервые за пять лет сменился лидер. Им стал паспорт Сингапура, следует из результатов индекса паспортов на третий квартал текущего года от компании Henley & Partners.
Обладатель паспорта Сингапура может посещать без визы или с полученной на месте визой 192 страны.
На втором месте рейтинга расположились сразу три страны – Италия, Испания и Германия. Их паспорта дают возможность безвизово посещать 190 стран. Третье место занял прежний лидер рейтинга – Япония (189 стран). Она делит бронзу с Южной Кореей, Австрией, Люксембургом, Францией, Финляндией и Швецией.
Россия заняла 49 позицию в рейтинге с показателем в 115 стран. На последней строчке расположился Афганистан – обладатели паспорта этой страны могут без визы посещать 27 стран.
Фото на обложке: Alii Sher /
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