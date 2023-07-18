Сервис экспресс-доставки СДЭК, развивавший с 2020 года сеть постаматов с производителем устройств Omnic, вышел из проекта. Компания продолжит работать в сегменте по партнерской схеме с «Халвой».

СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов