СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов

Сервис экспресс-доставки СДЭК, развивавший с 2020 года сеть постаматов с производителем устройств Omnic, вышел из проекта. Компания продолжит работать в сегменте по партнерской схеме с «Халвой».
Коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров сообщил «Коммерсанту», что у СДЭК и Omnic «разошлось видение» на дальнейшее развитие бизнеса сети OmniCDEK.
Трафик отправлений уже распределили на постаматы партнерских сетей и действующую сеть пунктов выдачи заказов.
Логистические компании вынуждены сокращать инвестиции из-за высокой конкуренции со стороны развивающих свою доставку маркетплейсов, говорят эксперты.
- Cовместное предприятие ООО «Омниксдэк» было создано в марте 2020 года. ООО «Сдэк-Глобал» в нем принадлежало 51%, Omnic — 49%.
- В 2021 году Omnic сначала привлекла 140 млн рублей от четырех инветоров, затем Impact Capital вложила 30 млн рублей. Тогда компания оценивалась в 1,5 млрд рублей post-money.
Фото на обложке: Zhuravlev Andrey /
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