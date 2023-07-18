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СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис экспресс-доставки СДЭК, развивавший с 2020 года сеть постаматов с производителем устройств Omnic, вышел из проекта. Компания продолжит работать в сегменте по партнерской схеме с «Халвой».

СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов

Коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров сообщил «Коммерсанту», что у СДЭК и Omnic «разошлось видение» на дальнейшее развитие бизнеса сети OmniCDEK.

Трафик отправлений уже распределили на постаматы партнерских сетей и действующую сеть пунктов выдачи заказов. 

Логистические компании вынуждены сокращать инвестиции из-за высокой конкуренции со стороны развивающих свою доставку маркетплейсов, говорят эксперты.

  • Cовместное предприятие ООО «Омниксдэк» было создано в марте 2020 года. ООО «Сдэк-Глобал» в нем принадлежало 51%, Omnic — 49%. 
  • В 2021 году Omnic сначала привлекла 140 млн рублей от четырех инветоров, затем Impact Capital вложила 30 млн рублей. Тогда компания оценивалась в 1,5 млрд рублей post-money.

Фото на обложке: Zhuravlev Andrey / Shutterstock

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