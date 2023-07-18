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Россиян предупредили о схеме мошенничества с банковскими приложениями

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники в России распространяют программы удаленного доступа под видом банковских приложений. Установить их убеждают через мессенджеры, передает РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Россиян предупредили о схеме мошенничества с банковскими приложениями

Вредоносное ПО копирует легитимные приложения для удаленного доступа. Они меняют само название программ и иконки, добавляют наименование и визуал нужного банка, а также надписи в некоторых текстовых полях.

  • В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Цену подключения и стоимость разработки представители структуры не раскрыли.

Фото на обложке: Unsplash

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