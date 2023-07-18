Россиян предупредили о схеме мошенничества с банковскими приложениями

Мошенники в России распространяют программы удаленного доступа под видом банковских приложений. Установить их убеждают через мессенджеры, передает РБК со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Вредоносное ПО копирует легитимные приложения для удаленного доступа. Они меняют само название программ и иконки, добавляют наименование и визуал нужного банка, а также надписи в некоторых текстовых полях.

В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками. Сейчас к платформе подключены «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Цену подключения и стоимость разработки представители структуры не раскрыли.

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