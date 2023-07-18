Финская Orion Pharma ушла из России

Финская фармакологическая компания Orion Pharma прекратила работу в РФ, говорится в отчете производителя за первые полгода. Компания производит гормональный противовоспалительный препарат «Метипред» (метилпреднизолон).

В первом полугодии компания потеряла €25 млн операционной прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки Orion связывает с прекращением бизнеса в России.

Осенью прошлого года «Ведомости» писали, что Orion приступила к ликвидации офиса в России. Тогда источники рассказали, что компания массово увольняет своих сотрудников в РФ. В отчете производителя при этом не уточняется, когда именно компания покинула Россию.

«Фармацевтический вестник» указал на то, что в документах нет информации, что Orion больше не поставляет препараты в страну. Но как свидетельствуют данные Росздравнадзора, ввод в оборот продукции компании резко сократился.

Orion Pharma работала в России на протяжении 15 лет. В ноябре прошлого года в ответ на сообщения в СМИ о планах компании покинуть страну российская дочка Orion «Орион Корпорейшн» заявила, что продолжает работать в штатном режиме.

Ранее американская компания «Виатрис» прекратила поставки в Россию препарата «Виагра».

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