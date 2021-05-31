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Основатель «Нетологии-групп» привлек 36 млн рублей на производство полезных сладостей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Серийный IT-предприниматель, сооснователь образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов привлек инвестиции в проект Jump.bio. Сумма раунда составила 36 млн рублей, сообщил RB.ru представитель Спиридонова. 

Основатель «Нетологии-групп» привлек 36 млн рублей на производство полезных сладостей

Инвестором выступил венчурный фонд «Экспонента». По условиям сделки он получит долю в компании, ее размер не уточняется.

«Для нас это перспективная инвестиция с высоким потенциалом роста. При этом мне, как человеку, ведущему здоровый образ жизни, импонируют цели и задачи компании», — сообщил сооснователь фонда Евгений Пресняков.

Jump.bio производит полезные сладости. Сейчас продуктовая линейка компании включает 30 наименований конфет, которые изготавливаются из сухофруктов, орехов и других натуральных ингредиентов без использования сахара и искусственных добавок. 

Фото с сайта Jump.bio

Привлеченные инвестиции Jump.bio направит на маркетинг и расширение своего ассортимента более чем в 3 раза. «Это будут разные вкусы, но все они вдохновлены идеей здорового образа жизни и правильного питания. Основной акцент хотим сделать на полезные снеки, которыми так любят перекусить активные люди», — пояснила сооснователь и СЕО Jump.bio Анастасия Ковалева. 

По словам Максима Спиридонова, сейчас он с командой пересобирает стратегию компании и под девизом «Полезное может быть вкусным» начинает активную экспансию в диджитал. 

«Миссия этого проекта — не просто делать здоровую еду, но и продвигать правильный образ жизни. А мне нравятся и близки импакт-бизнесы, которые приносят реальную пользу обществу. Поэтому мой приход из онлайн-образования в сферу здорового питания выглядит вполне логично», — сообщил Спиридонов.

Максим Спиридонов объявил об уходе с поста гендиректора «Нетологии-групп» и выходе из состава ее акционеров в январе этого года. Его долю выкупил IT-холдинг TalentTech. Выход из бизнеса, как сообщал «Коммерсантъ», может принести Спиридонову до 2,25 млрд рублей.

Jump.bio (ООО «Здоровая планета») основана в 2015 году. Компания продает свою продукцию более чем в 1000 торговых точек по всей России и СНГ, в том числе в федеральных розничных сетях «Лента», «Ашан» и «Магнит». По итогам 2020 года чистая прибыль составила 3,6 млн рублей, выручка — 52,8 млн (по данным «Контур.Фокус»). В Jump.bio Спиридонову принадлежит 15% компании.

Фото: Unsplash

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