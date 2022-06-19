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Плюсы от ухода IKEA, сокращение числа телеканалов и закрытие Mango в РФ: главное для бизнеса 19 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ахмед Садулаев

Пока испанский бренд одежды Mango уходит из России, глава ФАС рассказывает о плюсах закрытии IKEA, а RB продолжает следить за развитием событий на фоне военной операции на Украине.

Плюсы от ухода IKEA, сокращение числа телеканалов и закрытие Mango в РФ: главное для бизнеса 19 июня

Мир

  • Италия сможет пережить следующую зиму, несмотря на сокращение импорта российского газа. Об этом заявил La Repubblica глава местной нефтегазовой компании Eni.

Россия

  • «Роскосмос», по словам Дмитрия Рогозина, предложил S7 передать плавучий космодром «Морской старт» государству. Тогда госкорпорация сможет заняться восстановлением ракетно-космического комплекса.
  • Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров считает, что в следующем году количество российских телеканалов может уменьшиться. Небольшие каналы могут закрыться из-за финансовых проблем.

Бизнес

  • Испанский бренд одежды Mango решил полностью закрыть свой бизнес в России. Как сообщает La Vanguardia, компания продала все 55 магазинов франчайзинговым партнерам с сохранением рабочих мест всех 800 сотрудников.
  • Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил РБК, что уход IKEA из России усилит конкуренцию на отечественном рынке мебели и товаров для дома. По его мнению, шведская компания «поджала» рынок под себя.

Фото: Yuiliasis / Shutterstock

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