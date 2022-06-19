Пока испанский бренд одежды Mango уходит из России, глава ФАС рассказывает о плюсах закрытии IKEA, а RB продолжает следить за развитием событий на фоне военной операции на Украине.

Плюсы от ухода IKEA, сокращение числа телеканалов и закрытие Mango в РФ: главное для бизнеса 19 июня