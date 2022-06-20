Запрет на скачивание Windows, автоматическое списание долгов: главные новости для бизнеса 20 июня

Карина Пардаева
Взыскание долгов в автоматическом режиме, запрет на сканчивание Windows, маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт и другие новости для бизнеса 20 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.
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Запрет на скачивание Windows, автоматическое списание долгов: главные новости для бизнеса 20 июняКарина Пардаева
Россия
- Юристы и участники IT-отрасли создают законопроект о регулировании онлайн-игр в России. Одной из таких мер может стать адаптация налоговых льгот.
- Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание их долгов с 20 июня будут проходить без участия судебного пристава, в автоматическом режиме.
Бизнес
- Крупнейшие маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт товаров брендов, чьи владельцы приостановили работу в России.
- Дагестанские виноделы готовы занять нишу на российском рынке после ухода с него иностранных брендов, сообщил на ПМЭФ глава региона Сергей Меликов.
- Крупнейшие российские компании вынуждены искать замену ПО для автоматизации управления персоналом SAP из-за ухода компании из России.
Сервисы
- Microsoft ограничил в России установку Windows 11 и 10. При этом если использовать VPN, загрузка происходит.
Транспорт
- В Самаре заявили о желании вновь выпускать самолеты на заводе «Авиакор». Сейчас он занимается ремонтными работами и выпуском компонентов для авиации.
Фото на обложке: Unsplash
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