Взыскание долгов в автоматическом режиме, запрет на сканчивание Windows, маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт и другие новости для бизнеса 20 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.



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Запрет на скачивание Windows, автоматическое списание долгов: главные новости для бизнеса 20 июня