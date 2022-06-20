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Запрет на скачивание Windows, автоматическое списание долгов: главные новости для бизнеса 20 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Взыскание долгов в автоматическом режиме, запрет на сканчивание Windows, маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт и другие новости для бизнеса 20 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.

Cписок может дополняться в течение дня.

Запрет на скачивание Windows, автоматическое списание долгов: главные новости для бизнеса 20 июня

Россия

  • Юристы и участники IT-отрасли создают законопроект о регулировании онлайн-игр в России. Одной из таких мер может стать адаптация налоговых льгот.
  • Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание их долгов с 20 июня будут проходить без участия судебного пристава, в автоматическом режиме.

Бизнес

  • Крупнейшие маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт товаров брендов, чьи владельцы приостановили работу в России.
  • Дагестанские виноделы готовы занять нишу на российском рынке после ухода с него иностранных брендов, сообщил на ПМЭФ глава региона Сергей Меликов.
  • Крупнейшие российские компании вынуждены искать замену ПО для автоматизации управления персоналом SAP из-за ухода компании из России.

Сервисы

  • Microsoft ограничил в России установку Windows 11 и 10. При этом если использовать VPN, загрузка происходит. 

Транспорт

  • В Самаре заявили о желании вновь выпускать самолеты на заводе «Авиакор». Сейчас он занимается ремонтными работами и выпуском компонентов для авиации.

Фото на обложке: Unsplash

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