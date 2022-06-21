Плата за новую SIM, многомиллионные издержки из-за закона о личных данных: главные новости для бизнеса 21 июня

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: ужесточение ответственности за нарушение закона о приземлении IT-компаний, издержки бизнеса из-за исполнения закона о персональных данных могут составить 33 млрд рублей в год, плата за подключение новой SIM-карты и другие события 21 июня.
Россия
- Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации. Инициатива направлена на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.
- Депутаты планируют увеличить ежемесячные денежные выплаты на 50% инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации.
- В России ужесточат ответственность за нарушение закона «о приземлении» IT-компаний. Поправки поддержал профильный комитет Госдумы.
Бизнес
- «Опора России» подсчитала издержки бизнеса из-за исполнения закона о персональных данных. Предприниматели потратят примерно 33 млрд рублей в год, еще около 1,7 трлн рублей может стоить необходимое оборудование.
- В течение лета мобильные операторы намерены ввести плату за подключение новой SIM-карты. «Мегафон» и Yota уже взимают за это 50 рублей. На такой же шаг с 21 июня пойдет «Билайн», МТС — с 24 июня, а Tele2 — с 1 августа.
- Московская межрегиональная транспортная прокуратура и ФАС проверяют деятельность грузового терминала аэропорта Шереметьево «Москва Карго» (SVO-1) и его акционера МАШ. На компанию пожаловался SVO-2. Грузовые агенты говорят, что «Москва Карго», вероятно, незаконно препятствует обработке грузов в «Шереметьево-Карго».
- Магазины Decathlon в России временно закроют с 27 июня. В компании заявили, что такое решение принято в связи с невозможностью обеспечивать поставки товаров.
Сервисы
- В российском магазине NashStore начали появляться зарубежные приложения. Известных продуктов из западных стран в нем пока немного.
- На фоне усиления хакерских атак на IT-инфраструктуру крупнейшие компании РФ в сфере информбезопасности могут создать отраслевую организацию для обмена опытом и разработки общих решений.
Фото на обложке: Unsplash
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