RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: ужесточение ответственности за нарушение закона о приземлении IT-компаний, издержки бизнеса из-за исполнения закона о персональных данных могут составить 33 млрд рублей в год, плата за подключение новой SIM-карты и другие события 21 июня.

Плата за новую SIM, многомиллионные издержки из-за закона о личных данных: главные новости для бизнеса 21 июня