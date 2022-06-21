Бизнес подсчитал издержки из-за закона о личных данных

«Опора России» подсчитала издержки бизнеса из-за исполнения закона о персональных данных. Предприниматели потратят примерно 33 млрд рублей в год, еще около 1,7 трлн рублей может стоить необходимое оборудование.

Передача данных за рубеж «усложнит едение внешнеторговой деятельности для малого и среднего бизнеса, вплоть до полной остановки работы в связи административными издержками по подготовке и отправке таких уведомлений», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации.

У малого бизнеса чаще всего отсуствует отдельная кадровая служба и он не сможет себе позволить расходы на перестройку процессов и взаимодействие с Роскомнадзором, подчеркнули в организации. В «Опоре России» оценили дополнительные издержки на составление и отправку уведомлений на уровне 32,8 млрд рублей в год.

В Роскомнадзоре не согласились с такими оценками и заявили, что «оператор персональных данных должен уведомлять ведомство один раз для каждой страны, а не о каждой транзакции». В Минцифры добавили, что планируют серию встреч с бизнесом для обсуждения и уточнения положений проекта.

В мае Минцифры согласовало законопроект о штрафах за утечку персональных данных. Документ предусматривает введение оборотных штрафов в 1% в случае утечки и в 3% в случае, если компания скрыла инцидент.

О том, что Минцифры готовит законодательную инициативу по введению оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, стало известно в феврале 2022 года. В министерстве считают, что эта мера снизит количество утечек.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении – до 500 тыс. рублей. Например, в 2021 году компания Oriflame заплатила 30 тыс. рублей штрафа за утечку данных 1,3 млн клиентов, а «Яндекс.Еду» в этом году оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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