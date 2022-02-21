Минцифры выступило за введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

Эта мера обсуждалась 17 февраля 2021 года на круглом столе в Совете Федерации, сообщили «Ведомости». По словам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, который участвовал в круглом столе, один из его участников сообщил о разработке поправок в законодательство, вводящих оборотные штрафы за утечки.

Инофрмацию о подготовке документа подтвердила директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович, также принимавшая участие в совещании. По ее словам, с предложением ввести оборотные штрафы выступил один из представителей экспертного сообщества, затем один из участников круглого стола сообщил о разработке законопроекта по оборотным штрафам.

При этом оба собеседника газеты говорят, что активнее всех на совещании высказывался на тему оборотных штрафов представитель Минцифры. «Существующие штрафные санкции не побуждают операторов к безусловному выполнению требований законодательства в области ПД, в связи с чем введение оборотных штрафов, на наш взгляд, будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками ПД», — пояснили в Минцифры.

Орехович отметила, что максимальный штраф для компании за утечку ПД составляет 500 тыс. рублей, что значительно ниже, чем санкции по другим нарушениям, например, по тому же закону Яровой штрафы достигают миллионов рублей.

Эксперт считает, что такой малый штраф не принуждает крупных игроков исполнять требования. Однако нужно учитывать и степень вины привлекаемой к ответственности компании, указала Орехович.