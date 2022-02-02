Стало известно, на кого россияне чаще всего жаловались в Роскомнадзор за незаконный сбор персональных данных

В Роскомнадзор в 2021 году поступило более 38 тыс. жалоб россиян на неправомерную обработку их персональных данных, сообщила пресс-служба ведомства. Чаще всего россияне жаловались на интернет-сайты (в том числе социальные сети), банки, организации ЖКХ и коллекторские агентства.

Как пояснили в Роскомнадзоре, на действия этих категорий операторов традиционно поступает наибольшее число жалоб, что объясняется во многих случаях обработкой персональных данных значительного числа граждан в связи с их обязательствами, в том числе финансовыми.

По выявленным нарушениям на основании судебных решений Роскомнадзор включил в реестр нарушителей 93 ресурса и составил более 220 протоколов о привлечении к административной ответственности.

По оценке ведомства, обработку персональных данных граждан в России проводят более 6 млн организаций и индивидуальных предпринимателей. Общее количество баз персональных данных, с которыми работают данные операторы, превышает 3 млн.

«Фактически, по оценкам экспертов, о каждом гражданине РФ, в зависимости от его активности в сети интернет, содержатся записи в среднем от 10 до 100 и более базах данных. В общей сложности это почти 13 млрд записей с персданными наших граждан», — говорится в сообщении.

Всего в 2021 году Роскомнадзор провел более 3,9 тыс. проверок, более 80% из которых выявили нарушения в обработке персональных данных операторами баз (не назначен ответственный за обработку, не обеспечен внутренний контроль и необходимые меры безопасности ПД, отсутствуют правовые основания для обработки данных).

Это приводит к регулярным утечкам персональных данных россиян, отметили в ведомстве. Россияне, чьи персональные данныеё оказываются в свободном доступе, все чаще получают навязчивые рекламные сообщения и звонки, становятся жертвами телефонных мошенников. Всего было совершено более 3,7 млн подобных звонков за 2021 год, подсчитали в Роскомнадзоре.

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