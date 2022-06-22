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Замена меню в ресторанах, переплаты за доставку грузов: главные важные для бизнеса 22 июня

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские рестораны заменили блюда с импортными ингредиентами, компании переплатят 333 млрд рублей за доставку грузов между Россией и ЕC, разработчики попросили власти не упрощать доступ в реестр российского ПО и другие события 22 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Список может дополняться в течение дня.

Замена меню в ресторанах, переплаты за доставку грузов: главные важные для бизнеса 22 июня

Мир

  • Власти Ирландии в рамках введенных ранее санкций против России заморозили активы на сумму €1,72 млрд.

Россия

  • В Минсельхозе не рассматривают возможности внесения напитков бренда Coca-Cola в перечень товаров для параллельного импорта. 

Финансы

  • Российские банки попросили Центробанк (ЦБ) сгладить последствия санкций против Национального расчетного депозитария. Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ письмо с предложением разработать механизмы, которые позволят вернуть зависшие в евро средства в другой валюте. 
  • «Золотой крипторубль» предложили выпустить в России. Против такой валюты Запад не сможет ввести санкции. С помощью нее намерены вести только внешние расчеты.

Бизнес

  • IKEA начала предупреждать руководство торговых центров, где расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды.
  • Сенаторы просят проверить рост тарифа сервиса «Яндекс.Заправки». Увеличение комиссии в приложении может привести к увеличению цен на бензин.
  • Российские рестораны заменили блюда с импортными ингредиентами. Бизнесмены пошли на такой шаг из-за сбоев в поставках и подорожания ингредиентов.
  • Компании переплатят 333 млрд рублей за доставку грузов между Россией и ЕC.

Технологии

  • Ассоциация «Отечественной софт» попросила Минцифры не упрощать порядок включения продуктов в реестр отечественного ПО, опасаясь, что его наполнят клоны зарубежного софта.

Фото на обложке: Unsplash

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