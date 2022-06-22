Российские рестораны заменили блюда с импортными ингредиентами, компании переплатят 333 млрд рублей за доставку грузов между Россией и ЕC, разработчики попросили власти не упрощать доступ в реестр российского ПО и другие события 22 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.



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Замена меню в ресторанах, переплаты за доставку грузов: главные важные для бизнеса 22 июня