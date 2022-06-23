RB продолжает следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: Чехия приостановила выдачу виз россиянам, «Связной» стал ввозить электронику по параллельному импорту, рост доли срочных займов «до зарплаты» и другие события 23 июня.



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Чехия приостановила выдачу виз россиянам, «серая» электроника «Связного»: главные новости для бизнеса 23 июня