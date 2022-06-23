Чехия приостановила выдачу виз россиянам, «серая» электроника «Связного»: главные новости для бизнеса 23 июня

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями на фоне спецоперации на Украине: Чехия приостановила выдачу виз россиянам, «Связной» стал ввозить электронику по параллельному импорту, рост доли срочных займов «до зарплаты» и другие события 23 июня.
Список может дополняться в течение дня.
Чехия приостановила выдачу виз россиянам, «серая» электроника «Связного»: главные новости для бизнеса 23 июняКарина Пардаева
Мир
- Чехия приостановила выдачу виз и разрешений на пребывание россиянам до марта 2023 года.
- США на предстоящем саммите стран «большой семерки» (G7) представят конкретные предложения по усилению давления на Россию.
Россия
- В Госдуму внесли законопроект о создании аналога App Store и Google Play. Разработать новое приложение планируется без привлечения бюджетных средств.
- Международная конфедерация обществ потребителей предложила отмечать специальной меткой товары по параллельному импорту. Продавцы должны об этом информировать, чтобы покупатель уже сам осознавал дальнейшие последствия: возможное снижение качества продукции, риски блокировки, платный ремонт и т. д.
- На фоне высокой инфляции и общей нестабильной экономической ситуации в РФ на микрофинансовом рынке растет доля срочных займов «до зарплаты». Этому способствуют снижение уровня жизни и сокращение горизонта планирования.
Бизнес
- Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila принял решение уйти с российского рынка. Компания планирует либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход.
- «Связной» первым среди крупных ритейлеров начал ввозить электронику через параллельный импорт. Среди товаров — смартфоны, часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.
- Крупнейший продавец предметов роскоши Mercury закрывает один из своих аутлетов в «Метрополисе». Товары класса люкс оказались самыми недоступными для ввоза в Россию.
Сервисы
- Badoo и Tinder потеряли половину клиентов в России. Однако до российских служб знакомств дошло около 12% их пользователей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Замена меню в ресторанах, переплаты за доставку грузов: главные новости для бизнеса 22 июня
- 2 Goldman Sachs и Илон Маск оценили риск скорой рецессии в США как высокий
- 3 Плата за новую SIM, многомиллионные издержки из-за закона о личных данных: главные новости для бизнеса 21 июня
- 4 Почему обвал криптовалют не заставит Латинскую Америку отказаться от биткоина
- 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2022