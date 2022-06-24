Проблемы авиабезопасности России, Венгрия выступила за прекращение новых антироссийских санкций, ЦБ снимет ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% и другие события 24 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.



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Снятие ограничений эквайринговых комиссий, проверка ФАС маркетплейсов: главные новости для бизнеса 24 июня