Снятие ограничений эквайринговых комиссий, проверка ФАС маркетплейсов: главные новости для бизнеса 24 июня

Карина Пардаева
Проблемы авиабезопасности России, Венгрия выступила за прекращение новых антироссийских санкций, ЦБ снимет ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% и другие события 24 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
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Снятие ограничений эквайринговых комиссий, проверка ФАС маркетплейсов: главные новости для бизнеса 24 июняКарина Пардаева
Мир
- Венгрия призвала Евросоюз прекратить вводить санкции против России и начать с ней переговоры. Старший помощник премьер-министра страны Балаж Орбан считает, что ЕС сам страдает от своих санкций.
Россия
- Российские чиновники начали по поручению правительства отказываться от использования на службе сервисов Zoom, Webex, WhatsApp.
- Крупный бизнес раскритиковал законопроект о защите персональных данных, принятый Госдумой в первом чтении. Он предлагает исключить из него положение о том, что доступ к данным ЕГРН о собственниках недвижимости можно будет получить только с согласия их владельцев или по запросу нотариуса
Финансы
- Банк России после 31 августа снимет ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1%. За время действия ограничений банки не досчитаются десятков миллиардов рублей.
Бизнес
- Продавцы маркетплейсов попросили ФАС проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж. Торговцы пожаловались, что участвуют в акциях вынужденно, и это приводит к сокращению их маржинальности.
- Из-за нехватки пищевой упаковки производители соков просят увеличить с 0,2 л до 0,5 л предельный размер тары для напитков для детей до трех лет. Участники рынка уверены, что изменения нужно закрепить на постоянной основе.
- Магазины duty free в конце июля — начале августа откроются для вылетающих в страны Евразийского экономического союза. Цена на товары для этих пассажиров будет на 30% выше.
- Ломбарды опасаются, что невостребованные залоги могут довести рынок до убытков.
Транспорт
- Международная организация гражданской авиации заявила о проблемах с авиабезопасностью в России. Речь о том, что часть российских самолетов имеют двойную регистрацию: после введения санкций многие авиалайнеры принудительно регистрировали в РФ, не «отвязывая» от другой страны
Фото на обложке: Unsplash
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