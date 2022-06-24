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Снятие ограничений эквайринговых комиссий, проверка ФАС маркетплейсов: главные новости для бизнеса 24 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Проблемы авиабезопасности России, Венгрия выступила за прекращение новых антироссийских санкций, ЦБ снимет ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% и другие события 24 июня на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.

Cписок может дополняться в течение дня.

Снятие ограничений эквайринговых комиссий, проверка ФАС маркетплейсов: главные новости для бизнеса 24 июня

Мир

  • Венгрия призвала Евросоюз прекратить вводить санкции против России и начать с ней переговоры. Старший помощник премьер-министра страны Балаж Орбан считает, что ЕС сам страдает от своих санкций.

Россия

  • Российские чиновники начали по поручению правительства отказываться от использования на службе сервисов Zoom, Webex, WhatsApp.
  • Крупный бизнес раскритиковал законопроект о защите персональных данных, принятый Госдумой в первом чтении. Он предлагает исключить из него положение о том, что доступ к данным ЕГРН о собственниках недвижимости можно будет получить только с согласия их владельцев или по запросу нотариуса

Финансы

  • Банк России после 31 августа снимет ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1%. За время действия ограничений банки не досчитаются десятков миллиардов рублей.

Бизнес

  • Продавцы маркетплейсов попросили ФАС проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж. Торговцы пожаловались, что участвуют в акциях вынужденно, и это приводит к сокращению их маржинальности.
  • Из-за нехватки пищевой упаковки производители соков просят увеличить с 0,2 л до 0,5 л предельный размер тары для напитков для детей до трех лет. Участники рынка уверены, что изменения нужно закрепить на постоянной основе.
  • Магазины duty free в конце июля — начале августа откроются для вылетающих в страны Евразийского экономического союза. Цена на товары для этих пассажиров будет на 30% выше.
  • Ломбарды опасаются, что невостребованные залоги могут довести рынок до убытков.

Транспорт

  • Международная организация гражданской авиации заявила о проблемах с авиабезопасностью в России. Речь о том, что часть российских самолетов имеют двойную регистрацию: после введения санкций многие авиалайнеры принудительно регистрировали в РФ, не «отвязывая» от другой страны

Фото на обложке: Unsplash

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