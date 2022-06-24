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ЦБ снимет ограничения эквайринговой комиссии для банков в сентябре

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России после 31 августа снимет ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1%. За время действия ограничений банки не досчитаются десятков миллиардов рублей.

ЦБ снимет ограничения эквайринговой комиссии для банков в сентябре

Ограничения установили в апреле 2022 года для некоторых типов торгово-сервисных предприятий. Центробанк не заметил ответных действий со стороны ритейлеров, который получил часть доходов банков — снижения цен или расширения программ лояльности и кешбэка, рассказала ТАСС первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. 

ЦБ получил право регулировать эквайринговые комиссии (взимаются с безналичных платежей) в 2019 году. В октябре 2021 года онлайн-магазины попросили регулятора снизить ставки эквайринга для предоплаченных покупок. По их мнению, увеличение продаж в интернете из-за новых антиковидных ограничений в регионах приведет к большим очередям в пункты выдачи заказов (ПВЗ), если покупки.

Интернет-магазины уже добились снижения ставки интернет-эквайринга в 2020 году, когда ЦБ снизил комиссии до 1% для всех участников рынка интернет-торговли.

Фото на обложке: Unsplash

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