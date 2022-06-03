RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: черный список США, последствия санкций для ВВП России, ТЦ предложили изменить механизм расчета налогов и другие события 3 июня.



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Сотый день спецоперации на Украине