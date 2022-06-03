Сотый день спецоперации на Украине

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: черный список США, последствия санкций для ВВП России, ТЦ предложили изменить механизм расчета налогов и другие события 3 июня.
Cписок может дополняться в течение дня.
Сотый день спецоперации на УкраинеКарина Пардаева
Мир
- Минторг США опубликовал черный список из 71 юрлица из России и Белоруссии.
Россия
- Санкции будут отнимать у темпов роста ВВП России в долгосрочной перспективе — до 2030 года — 1–1,5% ежегодно, считают опрошенные НИУ ВШЭ эксперты. Доходы населения не будут успевать за ростом экономики, предупреждают они.
- Депутаты-единороссы внесли в Госдуму новую версию законопроекта, запрещающего резидентам «недружественных» стран быть бенефициарами организаторов азартных игр.
Бизнес
- Российские торговые центры предлагают изменить механизм расчета налогов. Они объяснили это тем, что выручка и прибыльность индустрии уменьшаются, но сборы не снижаются.
- Из-за осложнившегося импорта продуктов и снижения потока посетителей по итогам 2022 года число новых открытий ресторанов в центре Москвы сократится до 20%, прогнозируют эксперты. Их место займут низкобюджетные кафе, которые будут популярны из-за стремления потребителей экономить.
- Ритейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. В итоге место на рынке занимают китайские и турецкие бренды
- Отечественные музыкальные и видеосервисы увеличили закупки рекламы в семь раз за прошедшие два месяца.
Сервисы
- Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle. Причина блокировки — ст. 15.3 закона об информации, по которой ограничивается доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также недостоверной общественно значимой информацией под видом достоверных сообщений.
Фото на обложке: Min C. Chiu /
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