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В ТЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Just Clothes

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В ТЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин под брендом Just Clothes, рассказали в пресс-службе компании. Одновременно с этим бренд запустил интернет-магазин с доставкой во все регионы страны.

В ТЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Just Clothes

О том, что сеть Lady & Gentleman City откроет магазин под новым брендом, сообщалось еще в марте. Тогда эксперты говорили, что российские ритейлеры стремятся занять нишу покинувших страну иностранных брендов вроде Uniqlo и H&M.

Открывшийся в столичном «Авиапарке» магазин занимает больше 1, 3 тыс. м². В августе заработаю еще восемь точек в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре.

Ближайшие открытия Just Clothes:

  • Москва: МЕГА Химки, МЕГА Теплый Стан, ТРК «Европолис»
  • Санкт-Петербург: МЕГА Парнас
  • Ростов-на-Дону: МЕГА
  • Самара: МЕГА
  • Казань: МЕГА
  • Нижний Новгород: ТРЦ «Фантастика»

Как говорят в компании, новый бренд предлагает повседневную удобную и стильную одежду для жителей больших городов. Основу коллекции составляют модели из денима, вязаного трикотажа, а также хлопковые футболки. В ассортименте также есть пуховики.

Фото на обложке: Just Clothes

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