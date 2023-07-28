В ТЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Just Clothes

В ТЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин под брендом Just Clothes, рассказали в пресс-службе компании. Одновременно с этим бренд запустил интернет-магазин с доставкой во все регионы страны.

О том, что сеть Lady & Gentleman City откроет магазин под новым брендом, сообщалось еще в марте. Тогда эксперты говорили, что российские ритейлеры стремятся занять нишу покинувших страну иностранных брендов вроде Uniqlo и H&M.

Открывшийся в столичном «Авиапарке» магазин занимает больше 1, 3 тыс. м². В августе заработаю еще восемь точек в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре.

Ближайшие открытия Just Clothes:

Москва: МЕГА Химки, МЕГА Теплый Стан, ТРК «Европолис»

Санкт-Петербург: МЕГА Парнас

Ростов-на-Дону: МЕГА

Самара: МЕГА

Казань: МЕГА

Нижний Новгород: ТРЦ «Фантастика»

Как говорят в компании, новый бренд предлагает повседневную удобную и стильную одежду для жителей больших городов. Основу коллекции составляют модели из денима, вязаного трикотажа, а также хлопковые футболки. В ассортименте также есть пуховики.

Фото на обложке: Just Clothes