Российский ритейл Lady & Gentleman City намерен занять нишу ушедших H&M и Uniqlo

Российский ритейлер Lady & Gentleman City откроет в ТЦ «Авиапарк» первый магазин под новой торговой маркой Just Clothes. Компания зарегистрировала домен в ноябре 2022 года, но он неактивен до сих пор.
Точное количество офлайн-магазинов под вывеской Just Clothes не расскрывается. Запрос в «Трейд менеджмент» остался без ответа, сообщили «Ведомости».
Российские ритейлеры сейчас пытаются занять нишу ушедших из России иностранных брендов, таких как H&M и Uniqlo, уверены эксперты.
Ассортимент Just Clothes удет включать в себя доступную и качественную одежду для мужчин и женщин. При этом позиционировать ее будут как европейскую, сказали три источника издания.
С конца февраля 2022 года бренды Zara, Bershka, H&M, Uniqlo и ряд других покинули российский рынок на фоне спецоперации РФ на Украине. В связи с этим освободилась значительная часть ниши современной молодежной одежды, которую поспешили занять российские марки.
Опрошенные RB.RU аналитики прогнозируют дальнейшее расширение российского fashion-сегмента, даже если вернутся ушедшие бренды, пусть и под другим названием. По их мнению, это уже не сильно ударит по отечественному производителю.
Фото на обложке: Unsplash
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