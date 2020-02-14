В Россию придет датский конкурент IKEA c недорогой мебелью и товарами для дома

Датский мебельный ритейлер Jysk откроет магазины в России. Первые две точки появятся в Москве в апреле: в торговом центре «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны «Алтуфьево». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Jysk – крупнейшая сеть мебельных магазинов в Дании. У компании 2800 магазинов в 52 странах мира, в том числе в Украине и Беларуси. В 2018-2019 финансовом году сеть заработала около €3,8 млрд.

Площадь первых двух магазиной Jysk в Москве составит 1200 и 1500 квадратных метров. В них будут только самые популярные товары из европейского ассортимента Jysk, в частности, матрасы, подушки, постельное белье и аксессуары для дома. Компания не исключает, что в будущем расширит ассортимент.

На открытие одного магазина в России Jysk требуется €300-350 тысяч, заявили в компании. В 2020 году Jysk планирует открыть 4-5 точек в Москве, а в ближайшие 10–15 лет – 200 точек в России (у ИКЕА сейчас 20 магазинов, их площадь варьируется от 8 до 35 тысяч квадратных метров).

Jysk уже дважды пыталась выйти на российский рынок. С 1996 по 1998 годы в Москве по франшизе работал один магазин компании. В 2005 году Jysk опять появилась в столице, успела открыть две точки и ушла с рынка в 2007 году. Как писал тогда Sostav, компания «не смогла объяснить покупателям, что Jysk – почти IKEA, только маленькая и более дешевая».

По данным «Infoline-аналитики», на российском рынке мебели и товаров для дома лидируют ИКЕА и Hoff с выручкой в 102,5 млрд рублей и 30,3 млрд рублей соответственно. За ними следуют «Твой дом» и «Аскона».

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