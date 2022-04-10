Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Кабмин увеличит резервный фонд на 273,4 млрд рублей для «обеспечения стабильности экономики»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Кабмин увеличит резервный фонд правительства России на 273,4 млрд рублей за счет нефтегазовых доходов РФ в первом квартале 2022 года (это 271,6 млрд рублей из общей суммы).

Кабмин увеличит резервный фонд на 273,4 млрд рублей для «обеспечения стабильности экономики»

Средства пойдут, помимо прочего, на «реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций».

Об этом сообщает официальный сайт кабмина: все соответствующие распоряжения уже подписаны.

Пресс-служба правительства подчеркивает, что эта мера — ответ на пятый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

Полномочия, закрепленные подписанными в начале марта поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, позволяют правительству «быстро и гибко» реагировать на изменения в мировой экономике. Дополнительные вливания в резервный фонд — одно из подтверждений этому.

Средства из фонда направляются на социально значимые инициативы, когда требуются непредвиденные (а соответственно, и не предусмотренные бюджетом) расходы.

В прошедшие годы, например, они выделялись на борьбу с коронавирусом. В текущей ситуации необходимость увеличивать резервный фонд вызвана внешними санкциями.

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Фото на обложке: Polina Tankilevitch / Pexels

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Популярность СБП, люксовых брендов и российского газа: главное для бизнеса 10 апреля
  2. 2 Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России
  3. 3 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  4. 4 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  5. 5 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

10 апреля 2022

StartHub.Moscow

10 апреля 2022

HealthTech Map

10 апреля 2022

Стартап-марафон «Разведка Боем»

Все ВОЗМОЖНОСТИ