Кабмин увеличит резервный фонд на 273,4 млрд рублей для «обеспечения стабильности экономики»

Кабмин увеличит резервный фонд правительства России на 273,4 млрд рублей за счет нефтегазовых доходов РФ в первом квартале 2022 года (это 271,6 млрд рублей из общей суммы).
Средства пойдут, помимо прочего, на «реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций».
Об этом сообщает официальный сайт кабмина: все соответствующие распоряжения уже подписаны.
Пресс-служба правительства подчеркивает, что эта мера — ответ на пятый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза.
Полномочия, закрепленные подписанными в начале марта поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, позволяют правительству «быстро и гибко» реагировать на изменения в мировой экономике. Дополнительные вливания в резервный фонд — одно из подтверждений этому.
Средства из фонда направляются на социально значимые инициативы, когда требуются непредвиденные (а соответственно, и не предусмотренные бюджетом) расходы.
В прошедшие годы, например, они выделялись на борьбу с коронавирусом. В текущей ситуации необходимость увеличивать резервный фонд вызвана внешними санкциями.
Фото на обложке: Polina Tankilevitch / Pexels
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