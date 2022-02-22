Кабмин продлил финансовую поддержку предпринимателей, торгующих подакцизными товарами

Российские предприниматели, которые торгуют подакцизными товарами, смогут до конца 2022 года претендовать на финансовую поддержку от государства. Решение об этом приняло правительство РФ, сообщается на его сайте.

Рассчитывать на подобную меру поддержки смогут гостиницы, кафе и рестораны, которые пострадали из-за коронавируса.

«Ранее такой бизнес не мог рассчитывать на финансовую помощь от государства. Летом 2020 года в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство отменило это ограничение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято по просьбе представителей бизнеса.

Список подакцизных товаров приводится в ст. 181 НК РФ. К ним относятся, в частности, табачная продукция и алкоголь.

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Фото на обложке: Unsplash