«За один стрим я получил 500 000 рублей». Четвёртый выпуск подкаста «Как (не) работать»

Привет! Это Аня и Оля, и мы выпустили четвёртый выпуск подкаста «Как (не) работать». В нём мы встретились со стримером Алексеем, больше известным как JesusAVGN.

JesusAVGN в стриме уже восемь лет, и зарабатывает он, получая донаты от зрителей. Мы узнали у него, почему он выбрал работу из дома, почему после стримов едва ли остаются силы на что-либо ещё, какая атмосфера царит в тусовке и как он переживает хейт.

Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде.