«За один стрим я получил 500 000 рублей». Четвёртый выпуск подкаста «Как (не) работать»
Привет! Это Аня и Оля, и мы выпустили четвёртый выпуск подкаста «Как (не) работать». В нём мы встретились со стримером Алексеем, больше известным как JesusAVGN.
Выпуск уже можно послушать на платформах iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts и «ВKонтакте».
JesusAVGN в стриме уже восемь лет, и зарабатывает он, получая донаты от зрителей. Мы узнали у него, почему он выбрал работу из дома, почему после стримов едва ли остаются силы на что-либо ещё, какая атмосфера царит в тусовке и как он переживает хейт.
Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter