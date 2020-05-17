Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«За один стрим я получил 500 000 рублей». Четвёртый выпуск подкаста «Как (не) работать»

Новости
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Привет! Это Аня и Оля, и мы выпустили четвёртый выпуск подкаста «Как (не) работать». В нём мы встретились со стримером Алексеем, больше известным как JesusAVGN.

Выпуск уже можно послушать на платформах iTunesSoundcloudCastbox«Яндекс.Музыке»Google Podcasts и «ВKонтакте»

«За один стрим я получил 500 000 рублей». Четвёртый выпуск подкаста «Как (не) работать»

JesusAVGN в стриме уже восемь лет, и зарабатывает он, получая донаты от зрителей. Мы узнали у него, почему он выбрал работу из дома, почему после стримов едва ли остаются силы на что-либо ещё, какая атмосфера царит в тусовке и как он переживает хейт.

Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал

Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде. 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма