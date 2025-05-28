«Как Скрудж Макдак купался в деньгах, так я — в планах»: инвестор Александр Ларьяновский о бизнесе и онкологии

О новом проекте

Ларьяновский вошел в новую компанию Realytics на раннем этапе как инвестор и стал управляющим партнером. Стартап специализируется на аналитике данных для офлайн-бизнеса, предоставляя инструменты для понимания клиентов и рынка.

Александр считает, что благодаря его новым инструментам компании смогут лучше понимать своих клиентов, и на этом можно построить многомиллиардный бизнес.

«Онлайн выигрывает у офлайна за счет доступа к данным и аналитике. Мне хочется, чтобы у офлайна тоже появилось это "оружие", которое позволит конкурировать с онлайном на равных. Люди делятся тем, что им не нравится, но бренды их часто не слышат. Можно улучшить качество жизни огромного количества людей, если дать им возможность быть услышанными. Мне кажется, на этом можно построить многомиллиардный бизнес», — рассказал бизнесмен.

Пока стартап находится на стадии становления, основные планы — на 2026 год.

«Это история про упаковку и про смыслы. Думаю, следующий год станет этапом PR и создания нового бренда. Мы хотим сформировать новую категорию — Customer Analytics. Сейчас такой "софтверной" категории на рынке еще нет», — заявил инвестор.

Об ошибках

Будущий предприниматель попал «Яндекс» на высокую позицию, не имея высшего образования (его у него нет до сих пор). «Все интернетчики друг друга знали тогда», — объяснил свое назначение в 00-х предприниматель.

В «Яндексе» Ларьяновский пришел к выводу, что один из главных минусов работы в крупных корпорациях — это невозможность рефлексии ошибок.

«Корпорация чаще всего убивает возможность рефлексии над ошибками. Моя корпоративная карьера, если быть честным, это карьера чувака, который умел все успехи выдавать за результаты моего гениального руководства. А все неудачи объяснял в таких образах, как «смежники неправы» и «с погодой не повезло». Корпоративная карьера — это про то, что ты успешный, у тебя мало ошибок. Если ты спрашиваешь об ошибках у корпоративных директоров по инновациям, то они все тебе говорят, что у них неудачных проектов 0,5%. Это говорит о том, что они никогда никакую инновацию у себя не сделали», — признался Ларьяновский.

В то же время любое развитие — это функция от количества отрефлексированных ошибок, считает предприниматель.

«Например, я хотел научиться кидать мяч и попал сразу. Это не значит, что я научился кидать мяч. А в корпорациях так: смотрите, я молодец, ошибок нет, мне нужно давать следующий проект. В корпорации, если проект "не полетел", то не обдумываешь ошибки, а думаешь, как правильно уворачиваться, чтобы не лишили работы и премии. Чем лучше ты уворачиваешься, тем лучше твоя карьера. Я в «Яндексе», будучи честным, так поступал в 99% случаев, у меня не было возможности отрефлексировать свой опыт. Я бы научился там большему, если бы думал о том, почему у меня не получилось, вместо того, чтобы думать о том, как я это преподам», — заявил предприниматель.

Ларьяновский объяснил, что ушел из «Яндекса» в Skyeng, потому что работа над стартапом оказалась для него интереснее. «Я шутил: "Какой еврейский мальчик не хочет устроить революцию?". А это была революция в образовании», — признается бизнесмен.

На тот момент он понимал, что если стартап «не полетит», то ему больше не вернуться на позиции прежнего уровня в крупные корпорации. В России «очень не любят неудачников» и «сбитых летчиков», даже если есть «клевый опыт», после неудачи — это две позиции вниз, или два порядка вниз в размере компании, добавил инвестор.

Как топ-менеджер «Яндекса» пришел в Skyeng

Ларьяновский рассказал в подкасте, как, занимая пост в «Яндексе», нашел время и желание познакомиться с основателями Skyeng — «парнями из физтеха» (основатели Георгий Соловьев, Харитон Матвеев, Денис Сметнев, Андрей Яунзем — друзья по МФТИ).

«Большую часть своей жизни я точно знал, что моя главная история — это качества людей, которые меня окружают. Я очень сильно зависим от того, насколько классные люди вокруг меня. Я собираю вокруг себя интересных людей, никому не отказываю в общении. Через минуту было понятно, что у них у каждого в мизинце мозгов было больше, чем у меня в голове», — говорит Ларьяновский.

Инвестор вложил в проект около $300 тыс., деньги ему принесла продажа акций «Яндекса».

«Они пришли и сказали — хочешь ли ты проинвестировать? Через несколько секунд я сказал, что хочу. Для меня это были безумно большие деньги, это треть всех моих активов. Я был абсолютно убежден, что ребята что-то сделают, не сдадутся. Умные люди с плохой идеей сделают больше, чем глупые с сильной идеей. Спустя годы я могу сказать, что инвестировать на этой стадии можно только в людей, а не в идею или бизнес. В этом смысле я был прав», — признался инвестор.

Вскоре Ларьяновский решил, что хочет попробовать себя в этом бизнесе и пришел в Skyeng как управляющий партнер.

«Пользы от меня в первые месяцы было мало, пока я не нашел себя. Это был период некоторого разочарования. Причем мое собой было сильнее, чем у них», — рассказал предприниматель. Несмотря на сложности, Ларьяновский взял на себя весь внешний периметр компании и PR и начал строить бренд.

«За три месяца мы сделали бодрый взлет в PR. Про нас многие написали, включая РБК и Forbes. Мы начали позиционировать себя как главных информаторов образования на рынке. Я поставил задачу быть самой технологичной компанией в образовании в русскоязычном пространстве и начал строить этот бренд. Это то, что существенно помогло Skyeng стать лидером. Мы оказались в головах у лидеров мнений, которые безвозмездно советовали нас всем остальным», — рассказал инвестор.

Об онкологии

Весной 2023 года Александру Ларьяновскому поставили диагноз — онкология. Он рассказал, как справился с первым шоком и почему внутренний настрой стал для него ключевым ресурсом в лечении:

«Я помню, как получил диагноз — это был вечер, у меня были гости, и пришлось еще несколько часов изображать радушного хозяина. Утром проснулся, пошел жалеть себя. Но уже через пару часов понял, что пока мне никто не поставил смертельный приговор, есть шанс. Я решил бороться. С этим настроем я и прошел лечение. Настрой — это половина успеха. Иллюзия контроля помогает, потому что этой иллюзией живет мозг».

Во время лечения у предпринимателя, по его признанию, исчез горизонт планирования.

«Это кошмарное чувство. Ты возвращаешься в состояние маленького ребенка, который ничего в своей жизни не решает. Ты не можешь предсказать, что будешь делать через неделю или месяц, потому что не понимаешь, как будет вести себя организм. Мне помогла Realytics. Я понял: если я не могу ничего планировать на месяц или на полгода, то на 10 лет точно могу. Как Скрудж Макдак купался в деньгах, так я купался в планах на 10 лет. Потому что мозгу нужно было за что-то зацепиться. И это было наслаждением — сидеть и мечтать, каким этот бизнес будет через 10 лет».

После диагноза Александр стал по-другому смотреть на заботу о здоровье. Тема онкологии часто остается табуированной — даже среди близких. Александр Ларьяновский считает, что о болезни нужно говорить открыто.

«Я понял, что гордиться тем, что в 50 лет не ходишь по врачам — глупо. Я боялся услышать новость, которая меня расстроит. Когда заканчивал лечение, написал об этом пост. После него ко мне пришли знакомые, с которыми мы дружим десятилетиями, и рассказали, что тоже проходили через рак, а я даже не знал. Почему люди про это не говорят? Многие считают, признание в болезни — это признание в слабости, которая делает тебя уязвимым. Если бы вокруг больше говорили об этом, я бы пошел провериться раньше».

Фото на обложке: Подкаст Соколовского