Бывший топ-менеджер Skyeng Александр Ларьяновский стал управляющим партнером стартапа Realytics. С помощью инструмента можно получить отчет с полной диагностикой как собственного офлайн-бизнеса, так и конкурента. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в соцсети.

Пользователь-предприниматель сможет узнать, как увеличить выручку, что у него получается хорошо, а где он «косячит», сколько клиентов приходит к конкурентам и т. д. Все эти данные можно получить мгновенно в Realytics, а не через недели исследований, пишет Александр Ларьяновский.

«Те же «ГуглАналитикс» рассказывают вам что происходит. А «Реалитика» рассказывает почему же это происходит», — заявил он.

Сервис открыт и доступен для каждого. Пока из отраслей доступна всего лишь одна — кафе и рестораны, в планах — увеличить сферы и заработать по всему миру. Сам проект находится на этапе pree seed.

Александр Ларьяновский начал сотрудничать с командой Skyeng около 10 лет назад. Тогда предприниматель помог основателям стартапа создать интерактивную платформу для онлайн-школы. В 2014 году Ларьяновский продал акции «Яндекса» и вложил в Skyeng $300 тыс.

В апреле у него обнаружили опухоль, с тех пор он прошел курсы химиотерапии и лучевой терапии. Сейчас, по словам предпринимателя, шансы на выздоровление высокие. Однако еще предстоит сделать операцию.

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