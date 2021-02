Как заработать на экологии и решении социальных проблем: названы главные темы Impact Fest 2021

На Impact Fest выступят более 70 предпринимателей, инвесторов и экспертов в области социальных инноваций и импакт-решений, медиа и коммуникаций. Ключевыми темами станут: образование, экология, гендерное равенство и инклюзия, технологии, медиа и сообщества.

К примеру, Дарья Алексеева (CharityShop, фонд «Второе дыхание») расскажет, как ей удается совмещать бизнес с решением социальных проблем и почему и то и другое одинаково важно.

Сергей Нугаев («Кружок») примет участие в дискуссии, посвященной школьному образованию. Спикеры обсудят, как и зачем говорить с детьми и подростками о социальных инициативах и обучать их импакт-подходу. Ответ на этот вопрос попробуют найти и сами школьники — гости сессии «Ответственность ≠ взрослость».

Основатели проектов App in the Air, MDinc и TEDDY FOOD расскажут, как технологии помогают масштабировать социальный эффект. К примеру, Юрий Сапрыкин («Полка») и Митя Алешковский («Нужна помощь») поговорят о том, как импакт-проекту выделиться на фоне информационного шума, в рамках дискуссии «Сторителлинг, побуждающий к позитивным изменениям». Нурия Фатыхова (She is an expert), Татьяна Дроздова (Young Old) и Елена Коновалова (Фонд Тимченко) вместе с другими экспертами попробуют сложить картину развития рынка инклюзии и равенства.

Василий Эсманов (бизнес-консультант, основатель Look At Me), Анастасия Жбанова (AliExpress Россия) и Саша Жаркова (Setters, Setters Education) примут участие в публичном мозговом штурме. Импакт-предприниматели расскажут о своих проектах, а известные эксперты в сфере медиа, коммуникаций и рекламы предложат им идеи для продвижения. В роли модератора выступит дизайнер Дмитрий Карпов.

Гостями специального выпуска CreativeMornings Moscow для Impact Fest 2021 станут основатели компании Frank Money, инвесторы, директора по продуктам Snapchat Даниил и Давид Либерманы. В их докладе речь пойдет о мире будущего и платформе, которая через открытое голосование позволит людям с одинаковыми ценностями объединять необходимые ресурсы для решения глобальных проблем.

В свою очередь Александра Боярская-Уэйтт («Яндекс.Кью») и Гузель Санжапова (Cocco Bello) примут участие в направлении «Сила сообщества» в формате PechaKucha, а основатель «Циферблата», «Болотов.Дачи» и «Болотов.Деревни», автор формата «антикафе» Иван Митин расскажет, как, опираясь на поддержку единомышленников, создавать ценностные проекты.

Параллельно с основной программой пройдут практические мастер-классы, воркшопы и мастермайнды для профессионалов и предпринимателей, готовых делать первые шаги или уже работающих с импактом. Для посещения таких мероприятий нужна отдельная регистрация. Количество мест ограничено. Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация открыта на сайте.

