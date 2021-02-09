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Как заработать на экологии и решении социальных проблем: названы главные темы Impact Fest 2021

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Как заработать на решении социальных проблем или создать экологичный бизнес, почему новые медиа должны сделать мир лучше — спикеры Impact Fest 2021, который состоится с 15 по 21 февраля в формате онлайн, ответят на эти вопросы.

Как заработать на экологии и решении социальных проблем: названы главные темы Impact Fest 2021

На Impact Fest выступят более 70 предпринимателей, инвесторов и экспертов в области социальных инноваций и импакт-решений, медиа и коммуникаций. Ключевыми темами станут: образование, экология, гендерное равенство и инклюзия, технологии, медиа и сообщества.

К примеру, Дарья Алексеева (CharityShop, фонд «Второе дыхание») расскажет, как ей удается совмещать бизнес с решением социальных проблем и почему и то и другое одинаково важно.

Сергей Нугаев («Кружок») примет участие в дискуссии, посвященной школьному образованию. Спикеры обсудят, как и зачем говорить с детьми и подростками о социальных инициативах и обучать их импакт-подходу. Ответ на этот вопрос попробуют найти и сами школьники — гости сессии «Ответственность ≠ взрослость».

Основатели проектов App in the Air, MDinc и TEDDY FOOD расскажут, как технологии помогают масштабировать социальный эффект. К примеру, Юрий Сапрыкин («Полка») и Митя Алешковский («Нужна помощь») поговорят о том, как импакт-проекту выделиться на фоне информационного шума, в рамках дискуссии «Сторителлинг, побуждающий к позитивным изменениям». Нурия Фатыхова (She is an expert), Татьяна Дроздова (Young Old) и Елена Коновалова (Фонд Тимченко) вместе с другими экспертами попробуют сложить картину развития рынка инклюзии и равенства.

Василий Эсманов (бизнес-консультант, основатель Look At Me), Анастасия Жбанова (AliExpress Россия) и Саша Жаркова (Setters, Setters Education) примут участие в публичном мозговом штурме. Импакт-предприниматели расскажут о своих проектах, а известные эксперты в сфере медиа, коммуникаций и рекламы предложат им идеи для продвижения. В роли модератора выступит дизайнер Дмитрий Карпов.

Гостями специального выпуска CreativeMornings Moscow для Impact Fest 2021 станут основатели компании Frank Money, инвесторы, директора по продуктам Snapchat Даниил и Давид Либерманы. В их докладе речь пойдет о мире будущего и платформе, которая через открытое голосование позволит людям с одинаковыми ценностями объединять необходимые ресурсы для решения глобальных проблем.

В свою очередь Александра Боярская-Уэйтт («Яндекс.Кью») и Гузель Санжапова (Cocco Bello) примут участие в направлении «Сила сообщества» в формате PechaKucha, а основатель «Циферблата», «Болотов.Дачи» и «Болотов.Деревни», автор формата «антикафе» Иван Митин расскажет, как, опираясь на поддержку единомышленников, создавать ценностные проекты.

Параллельно с основной программой пройдут практические мастер-классы, воркшопы и мастермайнды для профессионалов и предпринимателей, готовых делать первые шаги или уже работающих с импактом. Для посещения таких мероприятий нужна отдельная регистрация. Количество мест ограничено. Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация открыта на сайте.

Фото: weerapat/Depositphotos

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