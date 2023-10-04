Бывший глава «Победы» Андрей Калмыков ушел с должности гендиректора «Перекрестка»

Бывший глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков покинул должность генерального директора сети супермаркетов «Перекресток». Он руководил компанией с августа 2022 года, до этого возглавлял «Победу» с момента ее основания.
Андрей Калмыков покинул пост генерального директора сети супермаркетов «Перекресток». Об этом говорится в сообщении X5 Group, в которую входит «Перекресток».
«Желаю Х5 успешной реализации стратегии и достижения бескомпромиссного лидерства на рынке», – отметил Калмыков.
На должность гендиректора «Перекрестка» Калмыков пришел в августе 2022 года. До этого он руководил лоукостером «Победа». Гендиректором «Победы» Калмыков был с момента ее основания.
В сообщении X5 говорится, что Калмыков займется собственными проектами. На должность врио гендиректора «Перекрестка» назначили директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова.
Фото на обложке: пресс-служба компании "Победа"
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